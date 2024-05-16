PKK sanığı TBMM'yi yönetti! Sırrı Süreyya Önder kararı eleştirdi, Genel Kurul'u kapattı

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6-8 Ekim terör olayları davasında kararını açıkladığı sırada Meclis’te de hareketlilik yaşandı. Meclis'i terör davasının tutuksuz sanığı DEM Partili Sırrı Süreyya Önder yönetti.

Verilen cezaları Meclis kürsüsünden eleştiren sanık Sırrı Süreyya Önder, “38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Affedersiniz boru değil" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Önder, "Bu AK Parti’nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir” ifadelerini kullandı.

DEM PARTİLİLERDEN MECLİS'TE PROTESTO

DEM Parti sıralarından da sesler yükseldi. DEM Partililer, sıralara vurdu, önceden hazırlanan dövizleri açarak karara karşı çıktılar.

Sırrı Süreyya Önder de Meclis’in çalışmayacağını belirterek birleşimi 21 Mayıs Salı gününe kadar kapattı.