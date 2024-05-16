PKK sanığı TBMM'yi yönetti! Sırrı Süreyya Önder kararı eleştirdi, Genel Kurul'u kapattı

6-8 Ekim davasında cezaların açıklanması ile DEM Partililer Meclis’i hareketlendirdi. Davanın sanıklarından DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, karar açıklanırken Meclis Başkanvekilliği görevi yürüttü. Önder, Meclis kürsüsünden "38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum" dedi.

PKK sanığı TBMM'yi yönetti! Sırrı Süreyya Önder kararı eleştirdi, Genel Kurul'u kapattı
Editör: Haber Merkezi
Son Güncelleme:

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 6-8 Ekim terör olayları davasında kararını açıkladığı sırada Meclis’te de hareketlilik yaşandı. Meclis'i terör davasının tutuksuz sanığı DEM Partili Sırrı Süreyya Önder yönetti.

Verilen cezaları Meclis kürsüsünden eleştiren sanık Sırrı Süreyya Önder, “38 kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanıyorum. Affedersiniz boru değil" dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanvekili Önder, "Bu AK Parti’nin ileride yargılanmasının ön iddianamesidir” ifadelerini kullandı.

PKK sanığı TBMM'yi yönetti! Sırrı Süreyya Önder kararı eleştirdi, Genel Kurul'u kapattı - Resim : 1

DEM PARTİLİLERDEN MECLİS'TE PROTESTO

DEM Parti sıralarından da sesler yükseldi. DEM Partililer, sıralara vurdu, önceden hazırlanan dövizleri açarak karara karşı çıktılar.

Sırrı Süreyya Önder de Meclis’in çalışmayacağını belirterek birleşimi 21 Mayıs Salı gününe kadar kapattı.

6-8 Ekim olayları davasında karar6-8 Ekim olayları davasında kararSiyaset

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Sırrı Süreyya Önder # DEM Parti # tbmm # son dakika
Çok Okunanlar
6-8 Ekim 2014'te ne oldu? '6-8 Ekim Olayları' nedir?
6-8 Ekim 2014'te ne oldu? '6-8 Ekim Olayları' nedir?
Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu!
Süper Lig'de 37. haftanın hakemleri belli oldu!
6-8 Ekim olayları davasında karar
6-8 Ekim olayları davasında karar
CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle
CANLI MAÇ İZLE! Türkiye-Hollanda Milletler Ligi voleybol maçı canlı izle
Doğal gaz kullananlar dikkat! Sıkışıyor, bomba etkisi yaratıyor
Doğal gaz kullananlar dikkat! Sıkışıyor, bomba etkisi yaratıyor
Öne Çıkanlar Filistin direniş güçleri Filistin'i kahramanca savunuyor | ULUSAL HABER Filistin direniş güçleri Filistin'i kahramanca savunuyor | ULUSAL HABER İkinci el araç alacaktı, 883 bin TL dolandırıldı İkinci el araç alacaktı, 883 bin TL dolandırıldı