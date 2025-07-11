PKK silah bırakıyor: Ulusal Kanal tarihi anları Süleymaniye’den aktarıyor

PKK SİLAH BIRAKIYOR! ULUSAL KANAL IRAK’TAN BİLDİRİYOR…

PKK, kuruluşundan bu yana ilk kez silah bırakacak. Silah bırakma eylemi Irak'ın Süleymaniye ve Erbil şehirlerinde takip ediliyor. Vatan Partisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi de o anlara canlı tanıklık ediyor. İşte anbean yaşananlar...

PKK'nın silah bırakma eylemi tüm dünya tarafından ilgiyle takip ediliyor. Türkiye'den 150'den fazla gözlemcinin katıldığı eylemde PKK'nın üst düzey yöneticileri de silah bıraktığını ilan edecek.

Silah bırakma eylemi için hem Türkiye'den hem de dünya basınından çok sayıda gözlemci Irak'ın Erbil ve Süleymaniye şehirlerine geldi. 10 Temmuz Perşembe günü itibariyle Irak'a gelen gözlemciler eylem için hazırlıklarını yapmaya başladı.

ULUSAL KANAL SAHADA

10 Temmuz Perşembe günü itibariyle Erbil'e gelen gözlemci heyetler, sabah 06.45'te Süleymaniye’ye doğru yola çıktı. Eylem, güvenlik nedeniyle yoğun önlemler altında gerçekleştiriliyor. Katılımcılardan cep telefonları dahil tüm iletişim araçları alındı.

Ulusal Kanal, gelişmeleri anbean yerinden aktarıyor. Kanalın kameramanı Şengül Derin ve Aydınlık muhabiri Yusuf Tunçer, silah bırakma bölgesine ilerleyen kortejde yer alıyor.

VATAN PARTİSİ DE IRAK’TA

Vatan Partisi, PKK'nın silah bırakma eylemine davet üzerine katıldı. Heyete, Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır İl Başkanı Ferdi Tanhan başkanlık ederken, MKK üyesi ve Mardin İl Başkanı Zeynettin Bozan da yer aldı.

Ayrıca Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Tevfik Kadan da Irak’taki gözlemci heyet arasında bulunuyor.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Silah bırakacak gruba PKK'nın üst kadrosundan bir ismin başkanlık etmesi bekleniyor. Bu, örgütün tabanına yönelik “silah bırakma kararlılığının” açık mesajı olarak değerlendiriliyor. Tören sırasında Türkiye ve Irak’tan istihbarat yetkililerinin de bölgede olacağı öğrenildi.

PKK’nın, “Demokratik siyasete hazırız” mesajı vermesi bekleniyor. Süreç; Ankara, Bağdat ve Erbil’in koordinasyonuyla, 40-50 kişilik gruplar halinde yürütülecek. Silah bırakan grupların Irak içlerine dağılması planlanıyor.

PKK silah bırakıyor! Ulusal Kanal Irak'tan bildiriyor.



Süleymaniye'ye giren kortej PKK'nın silah bırakacağı bölgeye doğru hareket ediyor. #canlı #sondakika pic.twitter.com/YSBkYoyxu5 — Ulusal Kanal (@ulusalkanal) July 11, 2025

HOZAT VE KARASU İDDİASI

Tören öncesi yerel kaynaklar, PKK liderlerinden Bese Hozat ve Mustafa Karasu’nun törene katılacağı yönünde bilgi paylaştı. Görüntülerin saat 11.00 itibarıyla servis edilmesi bekleniyor.

Rudaw’ın geçtiği bilgiye göre 33 ila 44 kişilik bir grup, belirlenen alanda silah imhası gerçekleştirecek.

KORTEJ SÜLEYMANİYE’YE GİRİŞ YAPTI

Gözlemci heyeti taşıyan araçlar sabah saatlerinde Süleymaniye kentine ulaştı. Kortej, Kandil’e yakın kırsal bir bölgeye doğru ilerliyor. Törenin burada yapılması planlanıyor.

Silah bırakma eylemini takip edecek gözlemcileri taşıyan otobüsler, sabah saat 06.45 itibarıyla Erbil’den Süleymaniye’ye doğru hareket etti. Güvenlik gerekçesiyle eylem alanına cep telefonları dahil hiçbir elektronik cihazın alınmayacağı bildirildi.

ULUSAL KANAL SAHADA: GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Tarihi gelişmeyi yerinden takip eden ekipler arasında Aydınlık Gazetesi Muhabiri Yusuf Tunçer ve Ulusal Kanal Kameramanı Şengül Derin de bulunuyor.

Eylemin saat 11.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

KORTEJ SÜLEYMANİYE’YE GİRİŞ YAPTI

Gözlemci heyetini taşıyan araç konvoyu, sabah saatlerinde Irak’ın Süleymaniye kentine giriş yaptı. Araçlar, güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyerek belirlenen alana yönlendiriliyor.



Kortej, Süleymaniye kırsalında, Kandil’e yakın bir bölgede PKK’nın silah bırakacağı alana doğru ilerliyor. Silah bırakma eyleminin bu bölgede gerçekleştirilmesi bekleniyor.





Gelişmeleri Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi anlık olarak aktarmaya devam ediyor. Sayfamızı yenileyerek takipte kalabilirsiniz.



--

PKK mensupları silah bırakma alanına geldi.

PKK silah bırakma törenini o mağarada yapacak







Görüntüler: Rudaw

PKK'nın silah bırakma eyleminin Süleymaniye’nin 50 kilometre batısında, Kani Han köyünün arkasındaki büyük bir dağın eteğinde bulunan Jasana Mağarası’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

1923 yılında İngilizlerin hava saldırısından sonra Şeyh Mahmud Hafid’in Jasana Mağarası’na sığındığı, burada bir matbaa kurarak 2 Mart’ta Bangî Hak adlı ilk gazeteyi yayımladığı belirtildi.

Jasana Mağarası’nın daha sonra Peşmerge güçleri tarafından Baas rejimine karşı yürütülen mücadele sırasında Surdaş, Dukan ve Piramagrun dağlarındaki birlikler için sığınak olarak kullanıldığı aktarıldı.

Rudaw, söz konusu mağaraya ilişkin görüntüler paylaşarak “mağaranın hikayesi” başlığıyla yayımladı.

PKK'nın silah bırakma töreninin bu mağarada yapılacağı bildirildi.

SİLAH BIRAKAN GRUPTAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

"Barış ve Demokratik Toplum Grubu’nun açıklaması

Halkımıza ve Kamuoyuna;

Demokratik değişim ve dönüşüm sürecine ivme kazandırmak üzere oluşan Barış ve Demokratik Toplum Grubu olarak; burada bulunan ve tarihi demokratik eylemimize tanıklık eden herkesi saygıyla selamlıyoruz.

Kürt varlığına yönelik inkar ve imha amaçlı saldırılara karşı savaşmak amacıyla farklı tarihlerde PKK’ye katılmış ve silah kuşanıp farklı bölgelerde mücadele etmiş biz kadın ve erkek özgürlük savaşçıları, bugün buraya Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan’ın 19 Haziran 2025 günü açıklamasında dile getirdiği çağrıya cevap olarak buraya geldik. Gelişimiz aynı zamanda Önder Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat 2025 günü açıkladığı Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, 5-7 Mayıs günlerinde yapılan PKK 12. Kongre kararları temelindedir. Barış ve Demokratik Toplum sürecinin pratik başarısı için bir iyi niyet ve kararlılık adımı olarak ve bundan sonra özgürlük, demokrasi ve sosyalizm mücadelemizi, demokratik siyaset ve hukuk yöntemiyle yürütmek amacıyla ve demokratik entegrasyon yasalarının çıkarılması temelinde sizlerin huzurunda silahlarımızı özgür irademizle imha ediyoruz.

Attığımız bu adımın başta kadınlar ve gençler olmak üzere tüm halkımıza, Türkiye ve Ortadoğu halklarına ve tüm insanlığa hayırlı olmasını, barış ve özgürlük getirmesini diliyoruz.

Önder Abdullah Öcalan’ın “Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyorum ve sizi de bu ilkeyi hayata geçirmeye çağırıyorum” ifadesine yürekten katılıyor ve bu tarihi ilkenin gereğini yerine getiriyor olmaktan büyük gurur ve onur duyuyoruz.

Biliyoruz şimdiye kadar hiçbir şey kolay, bedelsiz ve mücadelesiz olmadı; tersine her şey her gün ağır bedeller ödeyerek ve dişle-tırnakla mücadele ederek kazanıldı. Elbette bundan sonrası da zorlu bir mücadele ile olacak. Bu gerçeği çok iyi biliyoruz, bu temelde yeni başarılar ve demokratik kazanımlar elde etmek üzere, Önder Abdullah Öcalan’ın fikir ve paradigmasına yürekten inanıyor, kendimize ve yoldaşlar topluluğu olarak kolektif gücümüze güveniyoruz.

Dünyada faşist baskı ve sömürünün arttığı, bölgemiz Ortadoğu’nun kan gölüne döndüğü ve halkımızın barış içinde özgür, eşit ve demokratik bir yaşama her zamankinden daha fazla ihtiyacının olduğu bu ortamda attığımız bu tarihi adımın büyük önemini, doğruluğunu ve aciliyetini görüyor ve hissediyoruz.

Umuyoruz ki herkes, kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler, sosyalist ve demokratik güçler, tüm halklar ve insanlık da attığımız bu barış ve demokrasi adımının tarihi değerini görür, anlar ve takdir eder.

Bunlar temelinde halkımızın yaşadığı acının sorumlusu olan tüm bölgesel ve küresel güçleri, halkımızın son derece meşru ve demokratik ulusal haklarına saygı göstermeye, barış ve demokratik çözüm sürecine destek vermeye davet ediyoruz.

Başta kadınlar ve gençler, işçi ve emekçiler olmak üzere tüm halkları, demokratik ve sosyalist güçleri, aydın, yazar, akademisyen, hukukçu, sanatçı ve siyasetçileri attığımız bu tarihi adımı doğru anlayarak, bizimle, halkımızla dayanışmaya çağırıyoruz. Yine Önder Abdullah Öcalan’ın fiziki özgürlüğü ve Kürt sorununun demokratik siyasi çözümü için daha aktif mücadele etmeye, küresel düzeyde demokratik, sosyalist enternasyonal mücadeleyi ve dayanışmayı geliştirip, güçlendirmeye çağırıyoruz.

Halkımızı ve tüm siyasi güçlerini, yaşadığımız tarihi sürecin özelliklerini ve Önder Apo’nun geliştirdiği Barış ve Demokratik Toplum sürecini doğru anlayarak, her alandaki eğitsel, örgütsel, eylemsel görevleri başarıyla yerine getirmeye, demokratik yaşamı geliştirmeye çağırıyoruz.

Zulüm ve sömürü son bulacak, özgürlük ve dayanışma kazanacaktır.

Barış ve Demokratik Toplum süreci mutlaka başarıya ulaşacaktır.

11 Temmuz 2025

Barış ve Demokratik Toplum Grubu"

PKK'LI İLK GRUP ŞU ANDA SİLAH BIRAKIYOR! İLK GÖRÜNTÜLER...