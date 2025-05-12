PKK silahları nasıl bırakacak? Üç aşamalı planın detayları ortaya çıktı

PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bırakma sürecine girdiğini açıklaması, Türkiye’de yeni bir dönemin kapılarını araladı. BM gözetiminde yürütülecek teslim süreci, üç aşamalı bir yol haritası çerçevesinde şekillenecek.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
PKK silahları nasıl bırakacak? Üç aşamalı planın detayları ortaya çıktı
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Türkiye, terörle mücadelede tarihi bir dönemece girdi. Terör örgütü PKK’nın kendini feshettiğini ve silah bırakacağını duyurmasının ardından gözler bu kritik sürecin nasıl işleyeceğine çevrildi. 8 aydır yürütülen yoğun temas ve müzakereler sonucu alınan karar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

SİLAH TESLİMİ ÜÇ AŞAMALI OLACAK

CNN TÜRK muhabiri Emrah Çakmak’ın aktardığı bilgilere göre, silah bırakma süreci üç aşamada gerçekleşecek. Sürecin tamamı Birleşmiş Milletler (BM) gözetiminde, uluslararası gözlemcilerin katılımıyla yürütülecek.

PKK’lı teröristlerin silah teslimi, Irak’ın kuzeyinde örgütün barınma alanlarının bulunduğu bölgelerde yapılacak. Bu bölgeler Duhok vilayeti / Amediye, Erbil / Binar ve Köysancak, Süleymaniye / Seyid Sadık olacak.

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