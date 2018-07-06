Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, terör örgütünün aldığı darbelerin ardından toparlanabilmek için sivil infazlarına başladığını söyledi. Bölge halkı üzerinde korku salmaya çalışan PKK, infazlarla güvenlik güçlerine destek olan yurttaşlara tehdit mesajı göndermiş oluyor.

Bölge halkı üzerinde korku salmak, kendine hareket alanı sağlamak ve güvenlik güçleriyle bölge halkı arasındaki işbirliğinin önüne geçmek isteyen terör örgütü, sivil infazlarına hız verdi. Örgüt 25 Haziran'da Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde bakkal Mevlüt Bengi'yi infaz etti. Öldürüldükten sonra cesedi elektrik direğine asılı Bengi'nin üzerinde, "Bazı arkadaşlarımızın şahadetine neden olan bu kişi Mevlüt Bengi'dir, sorgulanıp, cezası PKK'nın silahlı kanadı olan HPG tarafından kesilmiştir" yazılı PKK'ya ait not çıktı.

Terör örgütü de daha sonra yaptığı açıklamada ajanlıkla suçladığı Bengi'yi infaz ettiğini kabul etti ve benzer infazların süreceği tehdidinde bulundu.



BABA VE OĞUL YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



Bu hafta ise teröristler Diyarbakır'ın Lice ilçesinde Remzi Güler (50) ve oğlu Mahmut Güler'i (27) katletti. Baba ve oğlunun cesetlerinde de bulunan notlar ile infazın teröristlerce yapıldığı ortaya çıktı.



Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde ikamet eden ancak 10 gündür Lice ilçesine bağlı Yalımlı Köyü Leyhasor mezrasındaki bağ ve bahçelerine gittikten sonra bir daha kendesinden haber alınamayan ve dün köyün Üç yol mevkiinde cesedi bulunan baba Remzi Güler ve oğlu Mahmut Güler, dün gece Silvan ilçesinde toprağa verildi.

Valilik, baba oğlunun PKK terör örgütü mensupları tarafından öldürüldüğünü açıklarken, Lice Devlet Hastanesi'nin ardından Diyarbakır Adli Tıp kurumuna kaldırılan baba ve oğlunun cenazeleri dün gece yakınları tarafından alınarak Silvan ilçesine götürüldü. Remzi ve Mahmut Güler, ilçenin Cami Mahallesinde bulunan Karabehlül bey mezarlığında yan yana kazılan mezarlarda toprağa verildi.



ABDULLAH AĞAR: YA BİAT EDİN, YA KATLEDERİM MESAJI



Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, son dönemde yaşananlarla terör örgütünün aldığı darbelerin ardından yeniden toparlanabilmek ya da daha fazla kayıp vermenin önüne geçmek adına sivil infazlarına başladığını söyledi.



PKK terör örgütünün halk üzerinde 1990'lı yıllardaki gibi baskı unsuru oluşturabilmek adına strateji üretmeye başladığını anlatan Ağar, şöyle konuştu:

"PKK, halk üzerindeki baskısını aynı 1990'lı yıllardaki gibi arttırmak gibi strateji üretmeye başladı. Yani bu aslında bizim 'Stockholm Sendromu' diye tanımlamış olduğumuz, bayağı katiline aşık olma. Yani baskı üretiyor. Bu baskıyla beraber şu cümleyi kuruyor; 'Ya bana biat edersin ya da ben sizi katlederim.' Şimdi bunun mesajı var. Bu neden kaynaklanıyor? Özellikle Güneydoğu'daki gerek kırsalda, gerek meskun mahallerde etkisi ve eylem kapasitesi çok düştü. Bir tarafta durmadan iddia üretiyor ama üretmiş olduğu iddialarda arzu ettiği sonuçlar üretmiyor. Dağdaki sözde terörist liderleri, arzu ettiklerini üretemedikleri için birbirlerini suçluyorlar. Bu Türkiye'nin özellikle kuvvet çarpanlarındaki özellikle son dönemde çıkan değişiklikler önem kazandı. Bundan kaynaklanıyor. PKK'nın özellikle kırsal alanda hareket kabiliyetini çok kısıtlayan, teknolojik aletler çok etkin kullanılmaya başlandı. Gözetleme ve keşif kabiliyetini çok arttıran teknolojik aletlerle, tespit edilen terörist hedeflerin nokta atışıyla vurulmasına sebebiyet veren SİHA'lar, İHA'lar, savaş uçakları, Drone'ler ve termal kabiliyeti olan sistemleri sayabiliriz.



ASIL MÜCADELE ALANI...



Bir diğer tarafıyla da özellikle profesyonel ordu etkisi, fotoğrafı çok değiştirdi. Ama bununla birlikte hem sınıra yakın alanlarda; Irak'ta ve Güneydoğu'da etkin mücadele yürütülürken, PKK küçük gruplara bölünürken, bir diğer tarafıyla özgür Suriye'de, Irak'ın tartışmalı bölgelerinde çok kuvvetli bir etki üretmeye başladı PKK. Batı dünyası tarafından DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle bir güç ve cazibe merkezine dönüştürülerek hem himaye edildi, hem finans, hem korundu, hem de eğitildi. Bütün bunlarla beraber meşrulaştırılmaya gidildi. Bunun da mutlaka görülmesi gerekiyor. Asıl mücadelenin bu alanlarda yapılması gerekiyor Türkiye açısından, Yani mücadeledeki konsantrasyon alanlarının başında burası geriyor. Güneydoğu'daki yaşam tarzı üzerinden toplumsal kırılganlıkları kullanmak isteyen bir PKK var şu anda."



Aydınlık