'PKK sizi tükürüğünde boğar' demişti! DEM'li Zeydan, Şehit olan tabur komutanını tehdit etmiş!

"PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen DEM Partili Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Cezaevinden 2022 yılında tahliye edilen ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti'nden aday olarak Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Zeydan'ın seçilme hakkı Adalet Bakanlığının itirazıyla geri alınmıştı.

Zeydan'ın seçilme hakkının geri alınmasının ardından Van Seçim Kurulu, mazbatanın seçimlerde ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmesine karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun kararını itiraz etmiş kararı YSK'ye taşımıştı. DEM Parti'nin itirazını kabul eden YSK, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti. YSK'nın kararı tartışmalara neden oldu.

Zeydan’ın, 16 askerimizin şehit olduğu Dağlıca baskınından kısa bir süre önce Dağlıca taburunu ziyaret ettiği, saldırıda şehit olan tabur komutanını tehdit ettiği görüntüler ortaya çıktı.

KÜSTAH TAVIRLAR

Abdullah Zeydan o dönem HDP'nin Hakkari Milletvekiliydi. Açılım süreci bitmiş sayılırdı. Dağdaki teröristlere yönelik operasyonlar başlamıştı. Bundan rahatsız olan HDP ise askerden hesap sormaya kalktı. O dönem HDP milletvekili olan Abdullah Zeydan 18 Haziran 2015'te Dağlıca Taburuna gitti.

Görüntülerde elleri arkada, küstah tavırları dikkat çeken Zeydan, Dağlıca Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan'la görüşmek istedi. Ancak olumlu yanıt alamadı. Nizamiye girişindeki askerle konuşan Zeydan "Askerin konumlandığı yeri de biliyoruz, gerillanın konumlandığı yeri de biliyoruz. Biraz sabırlı, itidalli olursanız iyi olur” şeklinde üstü kapalı tehditte bulundu.

KALLEŞÇE TUZAKLA KATLETTİLER

Bu olaydan 2,5 ay sonra 6 Eylül 2015'te PKK kalleş bir tuzak kurdu. Dağlıca-Yüksekova yolunun ulaşıma açılması için ‘Kirpi’ diye tabir edilen 2 araç Dağlıca Tabur Komutanlığı’ndan çıktı. PKK’lılar, operasyona giden iki zırhlı araç geçerken, tuzakladığı 400 kilo C-4'ü uzaktan kumanda ile patlattı. Dağlıca Tabur Komutanı Yarbay İlker Çelikcan’ın içinde olduğu 16 askerimiz şehit düştü.

Şehit Yarbay İlker Çelikcan

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