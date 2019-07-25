PKK terör örgütünde büyük çözülme

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında 7 PKK'lı öldürüldü. Bu arada terör örgütünde çözülme de hızlandı. Şırnak ve Van'da ikisi gri kategoride olmak üzere toplam 10 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik Irak'ın kuzeyinde operasyon düzenlendi. Metina ve Zap bölgelerindeki hedefler vuruldu.Operasyonda 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi.İl jandarma konutanlıkları da bulunduğu bölgelerde PKK'lıların aileleriyle görüşerek teslim olmaları için çalışma yürütüyor. Hem TSK'nın başarılı operasyonları hem de komutanlıkların bu çalışmaları, başarı getirdi.Van ve Şırnak'ta, toplam 10 PKK'lı güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristler arasında 2 de gri listede aranan örgüt üyesi vardı.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dört koldan yürüttüğü operasyonların bilançosu da açıklandı. Son üç ayda yurt içinde ve Irak’ın kuzeyinde 24’ü sözde lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi.24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’si turuncu listede ve 14’ü gri listede yer alıyordu. Operasyonlarda 360 el yapımı patlayıcı ve 536 sığınak kullanılamaz hale getirildi.Operasyonlarda hava kuvvetlerinin etkisi büyük rol aldı. Irak’ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen 204 PKK’lının 177’si hava harekâtıyla öldürüldü.FETÖ ile mücadele de sürüyor. 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar toplam, 17 bin 505 personel ihraç edildi, 6 bin 425 personel hakkında ise adli süreç devam ediyor.OHAL’in kalkmasından bugüne kadar Bakan onayı ile 2 bin 423 personel ihraç edildi, 226 emekli personelin rütbeleri geri alındı.