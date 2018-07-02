İçişleri Bakanlığınca, 25 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında 36 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

Yurt genelinde 25 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde düzenlenen terör operasyonlarında 36 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 1363 operasyon düzenlendi.



Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 170, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 33, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 777, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 5 zanlı gözaltına alındı.



Gerçekleştirilen planlı operasyonlarda, 985'i terör suçları, 66'sı düzensiz göç ve 2 bin 805'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 856 kişi yakalandı.

Düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında 21'i ölü, 4'ü sağ, 11'i teslim olmak üzere 36 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin ve Şırnak'ta yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 11 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçlerince ayrıca 74 kilogram patlayıcı madde, 18 el bombası, 19'u ağır ve uzun namlulu toplam 28 silah ile 3 bin 554 adet muhtelif mühimmat ele geçirildi.



Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara yönelik 2 bin 183 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 314 kilogram esrar, 252 kilogram eroin, 13 kilogram kokain, yarım kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 4,5 kilogram metamfetamin, 15 bin 154 ecstasy hap, 452 captagon, 261 sentetik ecza, 449 bin 876 kök kenevir bitkisi, 315 bin 265 paket kaçak sigara ve 67 ton 875 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 375 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 127,5 kilogram esrar, yarım kilogram eroin, 0,7 kilogram kokain, 0,4 kilogram sentetik kannabinoid, 4,3 kilogram metamfetamin, 2 bin 576 ecstasy, 11 captagon, 168 sentetik ecza, 3 bin 218 kök kenevir bitkisi ile 29 tabanca ve tüfek yakalandı.



Siber suçlarla mücadele

Bölücü terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ'ın propagandasını yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren 408 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yürütülerek, tespit edilen 281 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 457'si denizlerde olmak üzere 3 bin 138 kişi yakalandı, bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 66 kişi gözaltına alındı.