PKK'ya bir darbe daha

Teröristlerin dağa kaçırmak istediği genç kızlar başarılı operasyon ile ailesine kavuşturuldu.

2 genç kız. Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 2 terörist tarafından zorla alı kondu. Otomobille PKK'nın dağ kadrosuna götürülmek istenen 2 genç kızın imdadına güvenlik güçleri yetişti.

İl Jandarma Komutanlığı timleri, kısa sürede mahalleye hareket etti. İki teröristi kaçırdıkları genç kızlar ile mahallenin kırsalında yakaladı.

Suçlarını itiraf eden her iki terörist, tutuklanıp cezaevine konuldu. Örgütün milis yapılanmasında yer aldıkları belirtilen teröristlerin genç kızları kaçırmadan bir gün önce ilçeye gelip bir otelde konakladıkları öğrenildi.

Yaşları 18 ve 21 oılan genç kızlara rehabilitasyon desteği verildi. Eğitimlerine devam etmeleri için Açıköğretim Lisesi'ne kaydedildi.

PKK'nın pençesinden son anda kurtarılan genç kızla operasyon için talimat veren Erzurum Valisi Okay Memiş ile buluştu.

ulusal.com.tr