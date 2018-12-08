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PKK'ya bir darbe daha

Van'da içerisinde silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi

PKK'ya bir darbe daha

Van'ın Çatak ilçesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik operasyonda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın kış üslenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ramazan Göncü Operasyonu"nda teröristlerin kullandığı 2 sığınak tespit edildi. 

Sığınaklardaki aramada AK-47 piyade tüfeği, buna ait şarjör ve 99 fişek, makineli tüfeğe ait 6 fişek, makineli tüfek mayonu, 3 tüp, 8 havan mühimmatı muhafaza kutusu, 250 metre kablo, 26 kilogram konserve, 3 pil, 2 kürek, kazma, çaydanlık, sırt çantası ve branda ele geçirildi. Ayrıca sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #pkk #kış üslenmesi #operasyon #van
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