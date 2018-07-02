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PKK'ya büyük darbe

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

PKK'ya büyük darbe

 Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkisiz hale getirilen 4 PKK'lı teröristten birinin örgütün sözde "Katobölge sorumlusu" olduğu belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Karacadağ bölgesinde dün insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen ve hava harekatıyla etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin örgütün sözde "Kato bölge sorumlusu", "Roni" kod adlı Gazi Bahadır olduğu tespit edildi. 

Bölgedeki operasyon sürüyor.

Beytüşşebap ilçesi Karacadağ bölgesinde dün İHA ile saldırı hazırlığındaki 4 terörist tespit edilmiş, düzenlenen hava harekatıyla teröristler silahlarıyla etkisiz hale getirilmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #tsk #pkk #operasyon
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