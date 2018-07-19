Irak’ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu belirlendi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyine 13 Temmuz'da düzenlenen hava harekatında öldürülen 3 teröristten birinin, PKK'nın lojistik sorumlusu Hasan Çakmak olduğu tespit edildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, "Delil Karakoçan" kod adlı Hasan Çakmak'ın da aralarında bulunduğu 3 teröristin, silah, mühimmat ve uyuşturucu alışverişi esnasında hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Harekata ilişkin TSK'nın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, uyuşturucu alışverişi sırasında bir aracın tam isabetle vurulduğu anlar yer aldı.



TSK'dan hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi​



Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Kandil ile Şırnak ve Siirt kırsalındaki terör hedeflerine yönelik hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Kandil ile Şırnak'ın Uludere ve Siirt'in Eruh ilçesi kırsalındaki terör hedeflerine 17, 18 ve 19 Temmuz'da hava harekatları düzenlendi.



Hava harekatlarında, 9 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla etkisiz hale getirildi.