Operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü PKK’nın, militanlarına el kitapçığı dağıttığı ortaya çıktı. Kitapçıkta, PKK'lılardan sivilleri de hedef almaları, sıkıştıklarında köylere inmeleri ve yollara bomba tuzaklamaları isteniyor.

PKK militanlarına dağıtılan kitapçıklar ele geçirildi.



Kitapta PKK'lılara yollara bomba tuzaklamaları söyleniyor. Güvenlik güçlerinin hareket alanını kısıtlamak için demiryolu ve karayollarının mümkün olduğunca farklı yerlerden tahrip edilmesi isteniyor.



Terörist örgütün sivilleri hedef alması da “sadece asker hedef alınmamalı” denilerek açıkça ifade ediliyor.



Örgüt üyelerine, Termal kamera ve İHA’lardan gizlenmesi konusunda da ip uçları veriliyor. Önlem olarak “çamur sürün, elbiselerinizi ıslatın, vücudunuza naylon sarın, çuval giyerek saklanın” deniyor.



PKK'lı teröristlerin, Türk ordusundan en çok korktukları saat de deşifre oldu. Kitapçıkta, "sabah vakti uyanık olun, çünkü bu saatler operasyon saatleridir" deniliyor.



Teröristlere sıkıştıkları durumunda köylere inmeleri talimatı da veriliyor.



“Savaşçının El Kitabı” başlıklı kitaptaki dil ve imla kurallarındaki titizlik dikkat çekti.



ulusal.com.tr