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PKK'ya Pençe Operasyonu: 2 mağara ve 1 sığınak bulundu
PKK'ya Pençe Operasyonu: 2 mağara ve 1 sığınak bulundu
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PKK'ya Pençe Operasyonu: 2 mağara ve 1 sığınak bulundu

Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda arazi araması yapıldı. 2 mağara ve 1 sığınak bulundu. Örgüte ait bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

PKK'ya Pençe Operasyonu: 2 mağara ve 1 sığınak bulundu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekâtı'yla ilgili yeni görüntüler paylaştı.

27 Mayıs'tan bu yana devam eden operasyon kapsamında örgütün kullandığı 2 mağara ve 1 sığınak temizlendi. Yapılan aramalarda, örgüte ait silah, mühimmat, bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 sığınak da yok edildi.

ATAK helikopterlerinin Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşıldı.

Pençe operasyonu başarıyla sürüyor.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #pkk #pençe operasyonu
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