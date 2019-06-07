Irak'ın kuzeyinde başlatılan "Pençe Harekatı"nda arazi araması yapıldı. 2 mağara ve 1 sığınak bulundu. Örgüte ait bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Harekâtı'yla ilgili yeni görüntüler paylaştı.



27 Mayıs'tan bu yana devam eden operasyon kapsamında örgütün kullandığı 2 mağara ve 1 sığınak temizlendi. Yapılan aramalarda, örgüte ait silah, mühimmat, bomba ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.



Operasyon kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı 2 sığınak da yok edildi.



ATAK helikopterlerinin Pençe Harekâtındaki gece operasyonu görüntüleri de Bakanlık tarafından paylaşıldı.



Pençe operasyonu başarıyla sürüyor.



ulusal.com.tr

