PKK'da çözülme sürüyor! 6 terörist teslim oldu

Jandarma Genel komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün terör örgütü üyelerine yönelik ikna çalışmaları devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 4 kişinin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Son 90 günde ikna çalışmaları sonucunda teslim olanların sayısı 38'e ulaştı.

Tek hedefin son teröristi de etkisiz hale getirmek olduğunu belirten Yerlikaya, terör sona erene kadar mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da terör operasyonlarıyla ilgili açıklama geldi.

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 kişi Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu.

Bakanlık açıklamasında "Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır!" ifadeleri kullandı.