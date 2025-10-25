PKK’dan “Tarihi adım” duyurusu! Yarın basın toplantısı ile açıklanacak

PKK, Abdullah Öcalan’ın çağrısı ve 12. Kongre kararları doğrultusunda yarın (26 Ekim) “tarihi bir adım” atacağını duyurdu. Yapılacak açıklamanın, örgütün yetkilileri tarafından düzenlenecek bir basın toplantısı ile kamuoyuna bildirileceği açıklandı.

Bu duyurunun, DEM Parti İmralı heyetinin 28 Ekim’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı görüşme öncesinde gelmesi dikkat çekti. Heyetin, Erdoğan’ın ardından 30 Ekim’de Abdullah Öcalan’la da görüşmesinin planlandığı iddia edildi.

PKK kaynaklarından paylaşılan bilgilere göre, yarın yapılacak açıklamanın 11 Temmuz’daki “silah bırakma töreninin” devamı niteliğinde olabileceği belirtiliyor. Kulislerde, örgüte mensup bir grubun silahlarını bırakarak Türkiye’ye döneceği, ayrıca Avrupa’dan da bazı isimlerin ülkeye geleceği yönünde değerlendirmeler yer aldı. Besê Hozat liderliğinde bir grubun “iyi niyet göstergesi” olarak teslim olmasının beklendiği iddia edildi