Millet ittifakıyla dirsek teması olan HDP'den yerel seçim açıklaması geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye'nin batısında yerel yönetimler el değiştirecek ve biz orada temsil edileceğiz" dedi. Temelli'nin "Temsil edileceğiz" ifadesi, CHP ile yapılan arka kapı ittifak görüşmelerini de akıllara getirdi.

Bölücü terör örgütü PKK'nın yuvası haline gelen HDP'li belediyelere terörle mücadele kapsamında kayyumlar atanmıştı. O dönem belediyeleri PKK'lı kadrolarla birlikte yöneten HDP'nin yeni hedefinde Türkiye'nin batısındaki kentler var.



İsviçre'nin Basel kentinde konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 31 Mart Pazar günü yapılacak yerel seçimlerde yeni belediyeler kazanacaklarını iddia etti.



Temmelli'nin "Temsil edileceğiz" sözleri ise dikkat çekti. Zira daha önce HDP ile CHP'nin arka kapı diplomasisi üzerinden Mersin, Ankara, İzmir ve İstanbul gibi kentler için pazarlık yaptığı belirtilmişti.



Aynı zamanda yeni kayyumların önüne geçmek için de HDP'lilerin CHP listeleri üzerinden aday yapılacağı konuşuluyordu.



Kulislerde, CHP veya İyi Parti'nin kazandığı kentlerde "HDP'ye oy karşılığında belediye başkan yardımcılığı ya da belediye meclis üyeliği mi verilecek" sorularına yanıt aranıyor.





ulusal.com.tr

Millet ittifakıyla dirsek teması olan HDP'den yerel seçim açıklaması geldi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, "Türkiye'nin batısında yerel yönetimler el değiştirecek ve biz orada temsil edileceğiz" dedi. Temelli'nin "Temsil edileceğiz" ifadesi, CHP ile yapılan arka kapı ittifak görüşmelerini de akıllara getirdi.