Cumhuriyet Halk Partisi’nin İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlediği Tunç Soyer’e, PKK'nın siyasal uzantısı HDP'den destek geldi.

Amerika'nın Sesi''nin sorularını cevaplayan PKK'nın siyasal uzantısı HDP İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur ilçelerdeyse henüz tavırlarını netleştirmediklerini söyledi.



HDP İzmir Eş Başkanı Kadir Baydur, "İzmir Büyükşehir Belediye başkanlığı için Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net." dedi.



"Bizim çizdiğimiz profile en uygun adayın Tunç Soyer olduğunu söyleyebiliriz rahatlıkla." diyen Baydur, "Tunç Soyer aynı zamanda sadece bizim değil, İzmir emek ve demokrasi güçlerinin de ortak kabulüdür. Bu konuda hem bize hem CHP İzmir İl Örgütü’ne hem de CHP Genel Merkezi’ne çevrelerden talepler gitmiştir. Bundan da bilgimiz var." diye konuştu.



Baydur, "Halk toplantıları yaparak, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezerek neden Tunç Soyer’i desteklediğimizi açıklayacağız ve sandığa kitlemizi bu şekilde taşıyacağız." dedi.



CHP İzmir İl Örgütü ile temaslarının olduğunu belirten Baydur, "Tabi temasımız var, bundan sonra da olacak. Çünkü biz bu kentte yaşayanların bu kenti birlikte yönetmesini istiyoruz. Bunun için de bütün katmanların, bütün kesimlerin yerel yönetimlerde söz hakkı olmasını istiyoruz. Doğaldır ki görüşmelerimiz bir ittifak şeklinde değil. İyi niyet çerçevesinde önerilerimizi sunan bir yerden düşüncelerimizi aktarıyoruz. İzmir halkının hassasiyetlerini aktarıyoruz. Bu hassasiyetlerin dikkate alınması gerektiğini söylüyoruz. Umarız ki, muhalefet partileri açısından dikkate alınır. Sadece CHP ile değil, Saadet Partisi ile de görüşmemiz oldu, bundan sonra da olacak. Biz AKP ve MHP dışında kalan bütün muhalefet partileriyle görüşmeye açık olduğumuzu söyledik ve bundan sonra da bu çerçevede görüşmekten imtina etmeyeceğiz." diye konuştu.

