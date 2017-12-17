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PKK/HDP’nin “Rusya” rahatsızlığı

PKK’nın siyasal uzantısı HDP, Türkiye’nin Amerika’ya karşı Rusya ile yakınlaşmasından rahatsız oldu. HDP’li vekil Hişyar Özsoy, “Şu an Rusya'ya doğru ciddi anlamda bir savrulma söz konusu.” dedi. Avrupa Birliği ile ilişkilerin kesilme aşamasına geldiğini belirten Özsoy, Amerika ile yaşanan krize de tepki gösterdi.

PKK/HDP’nin “Rusya” rahatsızlığı

Ankara-Moskova yakınlaşmasından rahatsız oldu. Türkiye’nin Amerika ve Avrupa Birliği ile yaşadığı krize tepki gösterdi.

Açıklamayı, PKK’nın siyasal uzantısı HDP’nin Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy yaptı.

Dışişleri Bakanlığının bütçesi görüşülürken kürsüde konuşan Özsoy, Amerika ve Avrupa Birliği ile yaşanan krize de tepki gösterdi.

HDP’li Özsoy’un gündeminde İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı “Doğu Kudüs Filistin’in başkenti” kararı da vardı. İstanbul’daki tarihi zirveden çıkan kararları da eleştirdi Özsoy.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #hdp #rusya #türkiye #avrupa birliği
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