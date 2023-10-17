PKK/KCK Soruşturmasında 21 Şüpheli Gözaltına Alındı!

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Son olarak terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenenlere yönelik soruşturma düzenlendi.

30 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Verildi!

Ankara Cumhuriyeti Başsavcılığı, terör örgütününcebir ve şiddet içeren yöntemlerini öven ve bu yöntemleri meşru gösterecek şekilde propaganda yaptıkları belirlenen 30 şüpheliye yönelik soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, silahlı terör örgütü PKK/KCK tarafından verilen talimatlara uyarak çeşitli tarihlerde Ankara'da yapılan örgütsel etkinliklere katıldıkları da belirlenen 30 şüphelinin, Ankara merkezli 8 ilde gözaltına alınması kararlaştırıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başsavcılığın talimatıyla harekete geçerek operasyonun düğmesine bastı. Operasyonda, şüphelilerden 21'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.