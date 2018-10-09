Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı.

Diyarbakır merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen ve 90 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.



Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.



"KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 151 şüpheliden 90'ı gözaltına alınmıştır. 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.