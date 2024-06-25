PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu

Mehmetçik'in PKK'lı teröristlerle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor. Son olarak, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki kritik operasyonlara imza atıldı. Operasyonlarda, 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi! Milli Savunma Bakanlığı operasyonları duyurdu
Editör: Yasin Kerim Aşan

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütleriyle mücadelesi tüm kararlılığıyla sürüyor.

Teröristlere darbe üstüne darbe indiren Mehmetçik, son olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde önemli operasyonlara imza attı. Operasyonların ayrıntılarını Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlediği 3 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # operasyon # terörist
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