PKK'lıların sızma girişimi engellendi! Mehmetçik 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getidi
Suriye'nin kuzeyinde 12 kişilik terör grubu sızma girişiminde bulundu. Mehmetçik, sızma girişimini engelleyerek 9 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubunun sızma girişiminin başarılı bir şekilde önlendiğini, sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, komandoların, Suriye'nin kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı bir şekilde önlediğini duyurdu.
Açıklamada, dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edildiği belirtildi.
Operasyonda, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman komandolarımız, Suriye kuzeyindeki 12 kişilik bir terörist grubun sızma girişimini başarılı şekilde önledi. Dün gece saldırı hazırlığı yaparak Barış Pınarı bölgesine sızmaya çalışan teröristlere ateş destek vasıtalarıyla müdahale edilerek 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz… pic.twitter.com/QJxFRPlCO1— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 13, 2024
Kaynak: TRT Haber