PKK'nın çocuk cinayetleri

İki evladımızın Tunceli'de el yapımı patlayıcı nedeniyle hayatını kaybetmesi terör örgütü PKK'nın çocuk katliamlarını akıllara getirdi. PKK kurulduğu günden bugüne kadar asker sivil ayırt etmeden katliamlarını sürdürürken kundaktaki bebekleri dahi kuruşuna dizdi. İşte bölücü terör örgütünün işlediği çocuk cinayetleri…

Mustafa Bedirhan, Hamza ve daha niceleri PKK kurşunlarının hedefi oldu. Son olarak Tunceli'de iki kardeş Nupelda ve Ayaz'ın el yapımı patlayıcı nedeniyle hayatını kaybetmesi terör örgütü PKK'nın çocuk katliamlarını gündeme getirdi.



Türkiye'de yaşamı, huzuru ve istikrarı hedef alan bölücü terör örgütü kurulduğu günden bu yana asker sivil demeden birçok kişiyi canice hedef seçti.



Son dönemde darbe üstüne darbe yiyen PKK'nın bilinen ilk çocuk katliamı 22 Ocak 1987'de yapıldı. Şırnak'a bağlı Ortabağ köyünde düğün evine düzenlenen bombalı saldırıda 2'si çocuk, 4'ü kadın 8 kişi öldürüldü. Bir gün sonra, yani 23 Ocak'ta Mardin'de 2'si bebek, 5'i çocuk 10 kişi katledildi.



Günümüze kadar katledilenler arasında kundaktaki bebekler ile anne karnında doğmamış yavrular dahi var. Terör örgütünün insanlık suçu sadece bunlarla sınırlı değil.



PKK, kimi çocukları da dağa kaçırıyor. Dağa kaçıranların bir kısmı ise cinsel istismara uğruyor.



Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, yeni katliamlara karşı PKK ile mücadelenin kesintisiz olarak sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.





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