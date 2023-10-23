PKK'nın Hedefi Hamas

HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'da "HAMAS'la IŞID'ı" bir tuttu.

Terör örgütü PKK, Filistin'in bağımsızlığı için mücadele eden HAMAS'ı hedef tahtasına koydu.



PKK elebaşlarından Cemil Bayık, HAMAS'ın bağımsızlık mücadelesini doğru bulmadıklarını söyleyerek, tarihi Aksa Tufanı operasyonunu eleştirdi.



PKK'lı terörist, Filistin'in Ulus devletini kurması sorunu çözmez diyerek, açıkça İsrail yanında saf tuttu.



HEDEP Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar'da HAMAS'ı IŞID terörüne benzetti.



Öte yandan PKK tarafından yapılan açıklamalar, sürpriz değil. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan da geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda, Filistin Kurtuluş Örgütü, HAMAS ve Filistin devletini hedef almıştı.



2007 yılında konuşan terörist elebaşı, "Ulus devlet Filistin'in çözümü değildir. İşte El Fetih ve HAMAS’ın durumu ortada. Onlar da ulus-devlet anlayışının getirdiği çıkmazdadırlar." demişti. Açıklamalarında Filistin Kurtuluş Örgütünün Lideri Yaser Arafat'ı da hedef almıştı.