PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı: Belediye Başkan Yardımcılarına hapis talebi

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma amacıyla yürüttüğü "kent uzlaşısı" adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturma tamamlandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı: Belediye Başkan Yardımcılarına hapis talebi
Yayınlanma: Güncellenme:

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma amacıyla yürüttüğü "kent uzlaşısı" adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturma tamamlandı. İddialara göre örgüt mensupları, belediyelere sızarak yapılanmayı güçlendirmeye çalıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüpheli yer aldı. Şüpheliler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi: İşte aranan şartlarBakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi: İşte aranan şartlarEkonomi
pkk ataşehir Kartal
Günün Manşetleri
KFC ve Pizza Hut işçileri haklarını istiyor
Çalışanları koruyacak yedi maddelik mobbing genelgesi yürürlüğe girdi
Cumhurbaşkanlığı DMM'nin verileri yanlış
AIDS vakaları Türkiye’de artıyor
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
RTÜK 2025 yılını LGBT ile mücadele yılı ilan etti
PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı
Bakan Şimşek'ten genç girişimcilere kredi müjdesi
Vatandaşlık tanımı tartışmaya açılmalı
Türk Silahlı Kuvvetleri 26 teröristi etkisiz hale getirdi
Çok Okunanlar
İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek! İstanbul ve Ankara'da elektrik kesintileri saatler sürecek!
5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor! 5 yıl geriye dönük ödemeleri alabilirsiniz: Bu şartları sağlayan emekliler vergi ödemiyor!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Altın piyasasında hareketlilik sürüyor Altın piyasasında hareketlilik sürüyor
Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu Belgrad Ormanı’nda kaybolan Ece Gürel bulundu