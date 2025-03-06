PKK'nın 'kent uzlaşısı' soruşturmasında iddianame tamamlandı: Belediye Başkan Yardımcılarına hapis talebi

Silahlı terör örgütü PKK'nın metropol illerde etkinliğini artırma amacıyla yürüttüğü "kent uzlaşısı" adı altındaki faaliyetlerine yönelik soruşturma tamamlandı. İddialara göre örgüt mensupları, belediyelere sızarak yapılanmayı güçlendirmeye çalıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, aralarında Kartal ve Ataşehir Belediye Başkan Yardımcıları'nın da bulunduğu 10 şüpheli yer aldı. Şüpheliler hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.