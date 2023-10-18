PKK'nın Sözde Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı! MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon

Milli İstihbarat Teşkilatı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü PKK'ya büyük darbe vurdu. PKK'nın sözde sorumlusu Şirin Tokpınar yakalandı.

PKK'nın Sözde Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı! MİT ve Emniyet'ten Ortak Operasyon
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MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Norveç kadın yapılanması sorumlularından Şirin Tokpınar, İstanbul'da yakalandı.

PKK'nın Sözde Sorumlusu İstanbul'da Yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT ve Emniyet birimleri, Tokpınar'ın Türkiye'ye giriş yaptığını tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Tokpınar'ı operasyonla İstanbul'da gözaltına aldı. Başta Norveç olmak üzere, PKK/KCK'nın Avrupa'da düzenlediği eylem ve etkinliklere aktif katılım sağlayan Tokpınar, terör örgütü adına para toplama ve aktarma faaliyetleri de yürütüyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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