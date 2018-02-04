Türk Ordusu Afrin'i adım adım terör unsurlarından arındırıyor. Bölgeyi teröristlerden temizleyen Türk Ordusu, PKK/PYD tarafından ölüme terkedilen yaşlıların hayatını kurtardı.

Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki terör unsurlarını hedef alıyor, terör örgütleri ise bölgedeki sivilleri ölüme terkediyor.



Görüntülerdeki iki yaşlı insan, 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin...



Bölge halkına zulmeden bölücü terör örgütü, talan ettiği Bilal Ağa Köyü'nde Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin'i ölüme terketti.



Köyü teröristlerden temizleyen Türk Ordusu tarafından bulunduklarında karınları aç, yürekleri korku doluydu. Kahraman mehmetçik tereddüt etmeden iki yaşlı insana kumanyasını verdi.



Zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan Hannan ve Hüseyin, Mehmetçik tarafından Hassa Devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayenede her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. İkili daha sonra Antakya Bakım Evine sevk edildi.



PKK'nın ölüme terkettiği Ahmet Hannan "Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı" diyerek Mehmetçiğe teşekkür etti.



ulusal.com.tr