CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

PKK/PYD'nin ölüme terk ettiği yaşlıları Mehmetçik kurtardı

Türk Ordusu Afrin'i adım adım terör unsurlarından arındırıyor. Bölgeyi teröristlerden temizleyen Türk Ordusu, PKK/PYD tarafından ölüme terkedilen yaşlıların hayatını kurtardı.

PKK/PYD'nin ölüme terk ettiği yaşlıları Mehmetçik kurtardı

Türkiye, Zeytin Dalı Harekâtı ile Afrin'deki terör unsurlarını hedef alıyor,  terör örgütleri ise bölgedeki sivilleri ölüme terkediyor.

Görüntülerdeki iki yaşlı insan, 82 yaşındaki Ahmet Hannan ve 80 yaşındaki Azime Hüseyin...

Bölge halkına zulmeden bölücü terör örgütü, talan ettiği Bilal Ağa Köyü'nde Ahmet Hannan ve Azime Hüseyin'i ölüme terketti.

Köyü teröristlerden temizleyen Türk Ordusu tarafından bulunduklarında karınları aç, yürekleri korku doluydu. Kahraman mehmetçik tereddüt etmeden iki yaşlı insana kumanyasını verdi.

Zırhlı ambulans ile köyden çıkarılan Hannan ve Hüseyin, Mehmetçik tarafından Hassa Devlet hastanesine götürüldü. Yapılan muayenede her ikisinin de sağlık durumunun iyi olduğu tespit edildi. İkili daha sonra Antakya Bakım Evine sevk edildi. 

PKK'nın ölüme terkettiği Ahmet Hannan "Evimizi talan ettiler. Köyümüzde Türk askeri kazandı, bizi kurtardı" diyerek Mehmetçiğe teşekkür etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #zeytin dalı harekatı #afrin #suriye #terörle mücadele
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.