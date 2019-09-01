PKK'nın çatı örgütü olan Suriye Demokratik Meclisi (SDM)'nin Eş Başkanı Emine Ömer, Suriye Hükümeti'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatını desteklediğini söyledi.

PKK'nın çatı örgütü olan Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Emine Ömer, dikkat çeken bir açıklama yaptı. Ömer, Suriye Hükümeti'nin Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası bir harekatı desteklediğini söyledi.



Suriye Demokratik Meclisi Eş Başkanı Emine Ömer, Amerikanın Sesi'ne konuştu. Ömer, Şam'ın, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik bir harekatını desteklediğini ifade etti.



PKK'lı Ömer, röportajında "Rejimin beklentisi, Türkiye’nin Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesi. Böylece bizim de zayıf düşürülerek rejimin tüm şartlarına teslim olmaya mecbur kalmamızdır. Biz bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr