PKK/PYD'yi "Trump başkan olursa" korkusu sardı! Örgüt, Trump'ın askerlerini Suriye'den çekeceğini düşünüyor

ABD seçimleri PKK/PYD’deki korkuyu ortaya koydu. Terör örgütü içinde Trump’ın başkan olması durumunda ABD'nin askerlerini Suriye’den çekebileceği değerlendirmesi yapıldı. Aynı zamanda Türkiye’nin de bölgeye askeri operasyonları yoğunlaştıracağı dile getirildi.

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PKK/PYD'yi "Trump başkan olursa" korkusu sardı! Örgüt, Trump'ın askerlerini Suriye'den çekeceğini düşünüyor
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ABD’nin kara gücü PKK/PYD, Donald Trump endişesi yaşıyor. PYD’deki panik “2024 ABD Seçimlerinin Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt Sorunu Üzerindeki Etkisi” başlıklı değerlendirmeye yansıdı.

Terör örgütünün haber sitesinde yayınlanan değerlendirmeleri PYD yöneticisi olduğu düşünülen bir kaynak yaptı.

Kaynağa göre, Trump’un yeniden ABD Başkanı olmasının Suriye’nin kuzeyindeki örgütlerde korku oluşturdu.

2019 yılında Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararı aldığını hatırlatan kaynak, benzer bir adımın yine gelebileceğini belirtti.

Bölgede terör örgütü PYD/SDG’nin statü kazanmadan bu adımın atılabileceğini bildiren kaynak, örgütteki korkuların açıkça dile getirilemediğini aktardı.

PKK/PYD'DE "FELAKET" SENARYOLARI

Suriyeli Kürt kaynak, Türkiye’nin geçmişte yaptığı askeri operasyonlara da dikkat çekti. Türk ordusunun PYD’ye yönelik Suriye’de yeni operasyonlar yapabileceğini savundu.

Trump’un Beyaz Saraya dönüşünün “felaket” etkisi yarabileceğine işaret eden kaynak, bu durumun PYD/SDG’yi bazı kararlar almaya zorlayacağını söyledi.

Bu kararlardan birinin Suriye hükümetiyle uzlaşma yoluna gitmek ve Şam yönetimi altında siyasi mutabakata varmak olabileceğini dile getirdi.

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