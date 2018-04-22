Yurtiçi ve sınır ötesi operasyonlarda PKK/PYD'ye peş peşe ağır darbeler indiriliyor. Ağrı Dağında etkisiz hale getirilen 16 teröristten 2'sinin Mavi ve Kırmızı listede aranan sözde üst düzey teröristler olduğu belirlendi.

PKK'nın dağ kadrolarına operasyon aralıksız sürüyor. Ağrı Dağında devam eden operasyonlarda Mavi ve Kırmızı listede aranan teröristler etkisiz hale getirildi.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca 6-16 Nisan tarihlerinde Ağrı Dağı bölgesinde hava destekli operasyon yapıldı. Operasyonlarda 16 terörist öldürüldü.



Öldürülen teröristlerden arasında Mavi listede aranan "Berwar" kod adlı Seyran Çomak ile Kırmızı listede yer alan "Yaşar" kod adlı Yusuf Şek'in de olduğu tespit edildi.



Yusuf Şek'in örgütün sözde Serhat eyaleti genel sorumlusu, Berwar kod adlı Seyran Çomak'ın ise örgütün sözde Serhat eyaleti Kadın Yapılanması YJA-Star Genel Sorumlusu olduğu anlaşıldı.



Operasyonda terör örgütü PYD'nin sözde Ayn El Arap genel sorumlusu da etkisiz hale getirildi. Teröristin sözde Erzurum bölgesi genel sorumlusu olarak görevlendirilen, Suriye uyruklu "Cimşit Ali Asker" kod adlı Sultan Mahmut olduğu saptandı. Terörist Mahmut'un, Bingöl'e geçmek için bölgede bulunduğu öğrenildi.



Örgütün yurtiçindeki en aktif sorumlularından olduğu bildirilen teröristler Şek, Mahmut ve Çomak'ın etkisiz hale getirilmesiyle terör yapılanmasına ağır darbe indirildi.



Teröristlerden Şek'in 1992 yılında terör örgütüne katıldığı ve Ağrı, Van, Iğdır, Erzurum, Diyarbakır, Bingöl, Kars, Bitlis ve Ardahan'da 23 ayrı terör eyleminden dolayı arandığı belirtildi.





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