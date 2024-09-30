PKK’ya büyük darbe: 13 mağara ve 17 sığınak imha edildi!

PKK terör örgütünün faaliyetlerini açığa çıkarmak amacıyla Tunceli İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen bu operasyonda, Hozat, Ovacık ve Çemişgezek ilçeleri arasındaki Ali Boğazı ile Bingöl ve Tunceli sınırında bulunan Sarıyayla, sarp kayalıkları ve mağaralarıyla bilinen Ahpanos ve Işıkvuran bölgelerinde 6-28 Eylül tarihleri arasında arazi arama-tarama çalışmaları gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal’ın yönetiminde yürütülen operasyon sırasında ekipler, Munzur ve Pülümür çaylarını halatlar yardımıyla aşarak sarp dağ yamaçlarına tırmandı. İnsansız hava araçları ve patlayıcı arama köpeklerinin de kullanıldığı operasyon sonucunda, ağaç dalları ve kayalarla kamufle edilen 13 mağara ve 17 sığınak tespit edildi.

Yapılan aramalarda 6 el yapımı patlayıcı düzeneği, 164 piyade tüfek fişeği, 6 akü ve çok sayıda yaşam ile tıbbi malzeme ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan malzemeler toplanırken, mağara ve sığınaklar kullanılamaz hale getirildi.