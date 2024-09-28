PKK'ya büyük darbe: 30 Gözaltı, 1 Kişi tutuklandı!

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli İzmir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
PKK'ya büyük darbe: 30 Gözaltı, 1 Kişi tutuklandı!
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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır merkezli İzmir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 8'i, emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkarılanlardan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler ise mahkemece serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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