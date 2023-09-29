PKK'ya büyük operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

Malatya merkezli PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4 şüpheli tutuklandı.

PKK'ya büyük operasyon! 14 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamayla göre, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik operasyon düzenledi.

Malatya Merkezli PKK Operasyonu

Eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 1 şüpheli, 22 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Devam eden çalışmalar neticesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda Kayseri'de 4, Malatya'da 9 şüpheli gözaltına alındı. Kayseri'de yakalanan şüpheliler de Malatya'ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# malatya # pkk # operasyon
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