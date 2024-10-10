PKK’ya darbe: Teröristlerin sığınağına operasyon düzenlendi

Operasyon kapsamında, terör örgütü üyelerinin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen ‘Şehit GK Kutbettin Şimşek’ operasyonunda, geniş çaplı arazi arama-tarama çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalar sırasında, PKK’ya ait daha önce kullanılan bir sığınak tespit edildi. Sığınakta bulunan yaşam malzemeleri imha edilirken, delil niteliği taşıyanlar Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla koruma altına alındı.

Bölgede operasyonlar aralıksız devam ediyor.