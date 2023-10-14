PKK'ya Göz Açtırılmıyor! Pençe-Kilit Bölgesinde 6 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi

Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.

PKK'ya Göz Açtırılmıyor! Pençe-Kilit Bölgesinde 6 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajına yer verildi.

Kaynak: TRT Haber

# pkk # Milli Savunma Bakanlığı # terörle mücadele
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