PKK'ya Göz Açtırılmıyor! Pençe-Kilit Bölgesinde 6 PKK'lı Etkisiz Hâle Getirildi
Türkiye terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyor. Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Pençe-Kilit bölgesinde 6 PKK'lı etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların etkin ve kararlı bir şekilde devam ettiği belirtildi. Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Paylaşımda, "Terörist neredeyse hedefimiz orası' parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" mesajına yer verildi.
Kaynak: TRT Haber