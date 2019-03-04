PKK/YPG, Suriye'de 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktı. PKK'lı terösitler IŞİD'li teröristleri 'işbirliği, kardeşlik ve merhamet' jesti için serbest bıraktıklarını söyledi

Terör örgütü PKK/YPG'nin paravan örgütü Suriye Demokratik Güçleri 283 IŞİD'li tutukluyu serbest bıraktıklarını duyurdu.



SDG'den yapılan açıklamada serbest bıraktıkları IŞİD'li teröristlerin ellerinde Suriyeli kanı olmadığı" iddia edildi.



Açıklamada serbest bırakmanın bir "işbirliği, kerdeşlik ve merhamet" jesti olduğu söylendi.



PKK/YPG'nin SDG çatısı altında IŞİD'li teröristleri serbest bırakması akıllara Şubat ayında Trump'ın Avrupa'yı tehdit etmesini hatırlattı.



ABD Başkanı Trump, Avrupa ülkelerinden Suriye'de faydalanabilmek için İŞID'lileri serbest bırakmak ile tehdit etmişti.



Trump sosyal medya hesabından 800 IŞİD'li teröristin yakalandığını belirtmiş ve “Eğer Avrupa ülkeleri vatandaşlarını alıp yargılamazsa onları serbest bırakmak zorunda kalacağız” demişti.



Bu arada 2 Mart'ta ABD'nin, Irak üzerinden Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye gönderdiği 300 araçlık konvoy görüntülendi.



Irak üzerinden Suriye'ye giriş yaptığı belirtilen konvoydaki TIR'ların vinç, akaryakıt tankerleri, iş makineleri, terör örgütünün kullandığı kamyonetler ve jeneratör taşıdığı, bazı TIR'ların ise dorselerinin brandalı olduğu görüldü.



ulusal.com.tr