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PKK/YPG ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor

PKK/YPG ABD'nin verdiği silahları karaborsada satıyor

ABD ile yapılan anlaşma doğrultusunda 2018 sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilmesi gereken terör örgütü PKK/PYD-YPG, elindeki silahları karaborsada satarak örgüte mali kaynak sağlıyor.
AA muhabirinin Suriye'deki güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin başta Münbiç olmak üzere Suriye'de işgal ettiği bölgelerden çekileceği ve örgüte gönderilen silahların geri alınacağına ilişkin sözler veren ABD, aksine teröristlere yeni silahlar gönderiyor.

ABD'nin zırhlı araçlar, ağır silahlar ve mühimmatla yüklü 200 tırdan oluşan konvoyu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolündeki Semelka Sınır Kapısı'nı kullanarak Suriye'ye geçiş yaptı.
Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde ise terör örgütü PKK/PYD-YPG'nin Amerika'dan aldığı silahlar karaborsada satılıyor. Örgüt böylece hem mali kaynak sağlıyor hem de ABD'nin verdiği ve daha sonra geri almak istediği bu silahları satarak bölgede kalmasını sağlıyor.

Türkiye ve ABD arasında sağlanan anlaşmaya göre YPG güçlerinin 2018'in sonuna kadar Münbiç'ten ve Fırat'ın batısından çekilerek silahlarını ABD'ye iade etmesi gerekiyor.

ABD'den aldığı silahları iade etmeyen terör örgütü, yerlerini değiştirmek suretiyle bunları Türkiye'nin olası bir operasyonuna karşı kullanmayı amaçlıyor.
ABD, Suriye'deki terör örgütü unsurlarına, Demokratik Suriye Güçleri (DSG) adı altında silah yardımı yapmaya devam ediyor.

Etiketler; #pkk #pyd #YPG #silah
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