PKK/YPG, ABD’ye mektup yazdı: “Askerlerinizi çekmeyin”

Amerikan NBC News, Pentagon’daki iki yetkiliye dayandırdığı haberinde, Suriye’deki tüm ABD askerlerinin çekilmesine yönelik 30, 60 ve 90 günlük planların hazırlandığını duyurdu.

ABD’nin çekilme planları Amerikan basınında geniş yankı uyandırırken, PKK/YPG de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

PKK’nın yönettiği Demokratik Suriye Meclisi’nin ABD Temsilcisi Sinem Muhammed, “Suriye’de siyasi bir çözüme ulaşana kadar Amerikan güçlerinin burada kalmasını istiyoruz” dedi.

Muhammed ayrıca, Trump’ın yakında ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceği konusunda nihai kararını açıklayacağını belirtti.

Örgütün, ABD'nin Suriye'de kalması için ilgili taraflara mektuplar gönderdiği de ifade edildi.

Pentagon’un hazırladığı çekilme planlarının Beyaz Saray’a sunulmasının ardından, nihai kararın ABD Başkanı Donald Trump tarafından verilmesi bekleniyor.