PKK/YPG özel yetiştirdi! MİT sınır ötesinde vurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için eğitilen PKK'lı Bekir Kına, Irak sınırından 150 kilometre içerideki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

PKK/YPG özel yetiştirdi! MİT sınır ötesinde vurdu
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PKK'ya bir darbe daha indirildi. Teröristler kaçacak delik bulamıyorlar. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 2019'da Irak'a giderek terör örgütüne katılan Bekir Kına, bugüne kadar İran ve Irak'ta terörist faaliyette bulundu.

İSTİHBARAT BİRİMLERİNE SUİKAST İÇİN EĞİTİM ALDI



Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve MİT mensuplarına suikast için Türkiye'ye yaklaşık 150 kilometre mesafedeki Süleymaniye'de eğitildiği belirlenen Kına'ya, kısa ve uzun namlulu silahlarla yoğun talimler yaptırıldığı ve kaçak yollardan Türkiye'ye gönderilmek istendiği belirlendi.


Bunun üzerine harekete geçen MİT, terörist Kına'yı suikast eğitimi aldığı sırada operasyonla etkisiz hale getirdi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# MİT # operasyon # Süleymaniye # terörist
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