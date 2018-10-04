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PKK/YPG'ye binlerce tır silah veren ABD'den yüzsüz taziye!

Batman'da terör örgütü PKK'nın bombalı tuzakla şehit ettiği 7 askerimizle ilgili ABD Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı.

PKK/YPG'ye binlerce tır silah veren ABD'den yüzsüz taziye!

PKK'nın Suriye kolu YPG'ye binlerce tır silah veren ve Mehmetçiğin üzerine süren ABD, sözde taziye açıklamasında 'Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız' dedi.

ABD Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman’da bugün meydana gelen acımasız saldırıyı kınıyoruz ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına en derin başsağlığı dileklerimizi gönderiyoruz. PKK teröristleri saldırılarına son vermelidir. Terörle mücadelede müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."

Etiketler; #pkk #YPG #abd
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