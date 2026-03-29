Plaka standartlarında yasal zorunluluklar ve denetim süreci

Geçerli bir plakanın güvenlik bileşenleri Bir plakanın yasal olarak "standartlara uygun" kabul edilebilmesi için şu dört temel unsuru bir arada bulundurması gerekiyor:

TŞOF Mührü: Yetkili kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nun resmi mührü.

TR Rumuzu: Plakanın sol tarafında yer alan uluslararası güvenlik işareti.

Hologram ve Güvenlik Şeridi: Plakanın üzerinde bulunması zorunlu güvenlik katmanları.

Gizli İşaretler: Tekrar eden kare kutucuklar içinde yer alan ay-yıldız ve "TR" ibareleri.

"KALIN HARFLİ" PLAKALARIN DURUMU

Geçerlilik: TŞOF veya yetkili şoför odalarından alınan; harf ve rakamları standarttan kalın olsa bile mühür ve güvenlik işaretleri tam olan plakalar geçerlidir.

Değişim Zorunluluğu: Resmi yollarla alınmış bu plakaların, sadece harfleri kalın göründüğü için yenilenmesine gerek yoktur.

Cezai İşlem: Bu plakalar trafik denetimlerinde yasal kabul edilecek ve sürücülere herhangi bir ceza yazılmayacaktır.

KAREKOD (QR KOD) DETAYI

1 Ocak 2024'ten itibaren basılan plakalara karekod ve 12 haneli seri numarası eklenmiştir.

Plakada karekod bulunmaması, plakanın sahte olduğu anlamına gelmez. Geçerlilik için mühür ve güvenlik işaretleri yeterlidir.

SAHTE (APP) PLAKALAR VE DENETİM SÜRECİ

Üzerinde resmi mühür ve güvenlik işareti bulunmayan sahte plakaların basımı ve kullanımı suçtur. Mühürsüz ve standart dışı plakalar için denetimler 1 Nisan itibarıyla başlayacaktır.