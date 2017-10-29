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"Plaka Tanıma Sistemi" 1 Kasım'da devreye girecek

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20 kara sınır kapısında "Plaka Tanıma Sistemi"ni kullanmaya başlayacaklarını belirterek, "Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla hayata geçmiş olacak. İnşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında ise inşaat biter bitmez sistemler devreye alınacak." dedi.

"Plaka Tanıma Sistemi" 1 Kasım'da devreye girecek

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye kara gümrük  kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakalarının sisteme otomatik olarak  kaydedilmesini sağlayacak bir proje geliştirdiklerini söyledi.

Herhangi bir güvenlik sıkıntısı ya da risk analizinde bu araçların  tahlil edilmesini amaçladıklarını anlatan Tüfenkci, "Giriş-çıkışları  kolaylaştırmayı, aynı zamanda güvenliği sağlayacak bilgi analizlerini  oluşturabilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Tüfenkci, sistemin sadece Türkiye'deki plakalar veya Latin harfli  karakterler içeren yabancı ülke plakaları için hazırlanmadığına işaret ederek,  Arapça karakter taşıyan plakalar için de özel bir Arapça-Latince çeviri sistemi  düzenlendiğini, dolayısıyla bu ülkelerden gelen araçlara ait pek çok farklı  plakanın sorunsuz olarak tanımlanabileceğini bildirdi.

Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20 sınır kapısında "Plaka Tanıma  Sistemi"ni hayata geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:

"Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla hayata geçmiş olacak. Halen  inşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında kurulum için inşaat  çalışmalarının tamamlanması beklenecek ve buralarda da inşaat biter bitmez  sistemler devreye alınacak."


"Kaçakçılıkla mücadelede etkinlik artırılacak"

Başta Avrupa'ya açılan kara sınır kapıları olmak üzere tüm kapılarda  kademeli devreye alınacak sistem kapsamında, yazılım ve donanımın eşzamanlı  çalıştırılmasına yönelik test çalışmalarının sürdüğünü belirten Tüfenkci, kara  kapılarından giriş ve çıkışlarda uzun kuyrukların oluşmasının da önüne  geçileceğini söyledi.

Tüfenkci, manuel olarak müdahale imkanı kalmayacağından bu yolla  yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurgulayarak, şunları  kaydetti:

"Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve  başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması  sağlanacak. Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel  tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları  mümkün olacak."

İçişleri Bakanlığının sistemiyle entegre çalışacak uygulama sayesinde  özellikle ihbarlı araçların tespiti, takibi ve kontrolüyle risk analizlerinin  daha etkin yapılabileceğine işaret eden Tüfenkci, Türk firmalarınca geliştirilen  sistemin yerli yazılımı destekleme ve kaçakçılığı önleme açısından önemli  olduğunu bildirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gümrük #bülent tüfenkci #1 kasım
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