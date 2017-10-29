Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20 kara sınır kapısında "Plaka Tanıma Sistemi"ni kullanmaya başlayacaklarını belirterek, "Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla hayata geçmiş olacak. İnşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında ise inşaat biter bitmez sistemler devreye alınacak." dedi.

Tüfenkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye kara gümrük kapılarından gelen ve giden tüm araçların plakalarının sisteme otomatik olarak kaydedilmesini sağlayacak bir proje geliştirdiklerini söyledi.



Herhangi bir güvenlik sıkıntısı ya da risk analizinde bu araçların tahlil edilmesini amaçladıklarını anlatan Tüfenkci, "Giriş-çıkışları kolaylaştırmayı, aynı zamanda güvenliği sağlayacak bilgi analizlerini oluşturabilmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.



Tüfenkci, sistemin sadece Türkiye'deki plakalar veya Latin harfli karakterler içeren yabancı ülke plakaları için hazırlanmadığına işaret ederek, Arapça karakter taşıyan plakalar için de özel bir Arapça-Latince çeviri sistemi düzenlendiğini, dolayısıyla bu ülkelerden gelen araçlara ait pek çok farklı plakanın sorunsuz olarak tanımlanabileceğini bildirdi.



Aktif olarak gümrük işlemi yürütülen 20 sınır kapısında "Plaka Tanıma Sistemi"ni hayata geçireceklerini dile getiren Tüfenkci, şöyle devam etti:



"Sistem, 17 kapımızda 1 Kasım itibarıyla hayata geçmiş olacak. Halen inşaat halindeki Sarp, Kapıköy, Hamzabeyli sınır kapılarında kurulum için inşaat çalışmalarının tamamlanması beklenecek ve buralarda da inşaat biter bitmez sistemler devreye alınacak."



Başta Avrupa'ya açılan kara sınır kapıları olmak üzere tüm kapılarda kademeli devreye alınacak sistem kapsamında, yazılım ve donanımın eşzamanlı çalıştırılmasına yönelik test çalışmalarının sürdüğünü belirten Tüfenkci, kara kapılarından giriş ve çıkışlarda uzun kuyrukların oluşmasının da önüne geçileceğini söyledi.Tüfenkci, manuel olarak müdahale imkanı kalmayacağından bu yolla yapılması mümkün suistimallerin de engelleneceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:"Gümrük işlemlerinin daha hızlı ve kontrollü gerçekleştirilebilmesi ve başta ülke güvenliği olmak üzere kaçakçılıkla mücadelede etkinliğin artırılması sağlanacak. Plakaların otomatik olarak kaydedilebilmesi sayesinde hem personel tasarrufu sağlanacak hem de memurların daha etkin ve verimli hizmet sunmaları mümkün olacak."İçişleri Bakanlığının sistemiyle entegre çalışacak uygulama sayesinde özellikle ihbarlı araçların tespiti, takibi ve kontrolüyle risk analizlerinin daha etkin yapılabileceğine işaret eden Tüfenkci, Türk firmalarınca geliştirilen sistemin yerli yazılımı destekleme ve kaçakçılığı önleme açısından önemli olduğunu bildirdi.