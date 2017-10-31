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Plan ve Bütçe komisyonu çalışmalarına devam ediyor

Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlığıyla bağlı kuruluşların 2018 yılı bütçe görüşmelerine başlandı. İlk sözü Meclis Başkanı İsmail Kahraman aldı ve 2018 yılı Meclis Bütçe Tasarısı'nın 1 milyar 255 milyon 124 bin lira olduğunu bildirdi.

Plan ve Bütçe komisyonu çalışmalarına devam ediyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe komisyonu çalışmalarına devam ediyor.

Toplanan komisyonda Meclis, Cumhurbaşkanlığı, MİT Müsteşarlığı, Sayıştay, Kamu Denetçiliği Kurumu, Başbakanlık, MGK Genel Sekreterliği Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı, Başbakanlık Tanıtma Fonu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu bütçeleri ele alınacak.

Görüşmelerde ilk sözü Meclis Başkanı İsmail Kahraman aldı. Meclis Başkanlığı bütçesine ilişkin sunumunu yaptı.

Meclis Başkanı Kahraman, TBMM'nin 2018 yılı Bütçe Tasarısı'nın 1 milyar 255 milyon 124 bin lira olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulduğunu bildirdi.

Meclis'e bağlı Kamu Denetçiliği Kurumuna da Hazine yardımı olarak 22 milyon 703 bin lira pay ayrıldığını ifade eden Kahraman, bu tutarın toplam Meclis bütçesinin yaklaşık yüzde 2'sine denk geldiğine dikkat çekti.
 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Meclis Başkanlığı #cumhurbaşkanlığı #Meclis Bütçe Tasarısı
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