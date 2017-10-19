TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bugün 15 madde kabul edildi, bir madde ihdas edildi, 3 madde de tasarıdan çıkarıldı. Böylece kabul edilen madde sayısı 114'e ulaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, kamuoyunda "torba tasarı" olarak bilinen, Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Tasarısı'nın bugünkü müzakereleri tamamlandı.



Komisyonda bugün 15 madde kabul edildi, bir madde ihdas edildi, 3 madde de tasarıdan çıkarıldı. Böylece kabul edilen madde sayısı 114'e ulaştı.



Kabul edilen maddelere göre, projesi olan ancak kaynağı bulunmayan girişimcilere finansman sağlayacak kitle fonlaması uygulaması hayata geçiriliyor.



Sermaye piyasası kurumları arasına Kitle Fonlama Platformları ekleniyor.



Kitle fonlamasına aracılık edecek platformlar elektronik ortamda hizmet verecek. Kitle fonlama platformlarının kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermeye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınması zorunlu olacak.



Bu platformların kuruluşlarına, ortaklarına, pay devirlerine, çalışanlanlarına, her bir fon sağlayıcısı tarafından yatırılabilecek veya proje sahipleri ile girişim şirketlerince toplanabilecek paranın azami limitine ve faaliyetleri sırasında uymaları gereken diğer ilke ve esaslara ilişkin hususlar, SPK tarafından belirlenecek.



Kitle fonlaması suretiyle halktan para toplanması, SPK tarafından faaliyet izni verilen kitle fonlama platformları aracılığıyla gerçekleştirilecek ve kanunun izahname ya da ihraç belgesi hazırlama yükümlülüğüne ilişkin hükümlerine tabi tutulmayacak.



İşletmelere güvenlik raporlarını hazırlamaları için 31 Aralık 2018 yılına kadar süre verilecek.



Gazilerin kamuda atanması

Tasarı, Terörle Mücadele Kanunu'nda da değişiklik yapıyor. Kanun kapsamında istihdam hakkı bulunan hak sahiplerinin, yaş sınırı aranmaksızın bu haktan yararlanması sağlanıyor.

Terörle mücadele sırasında yaralanan vazife malulleri ile 15 Temmuz FETÖ'nün darbe girişiminin bastırılmasında yaralanan ancak memur kadrolarına atanamayan ilköğretim, ortaokul ve ilkokul mezunları için de düzenleme yapılıyor. Tasarıyla, bu kişiler, hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar yerine memur unvanlı kadro ve pozisyonlara atanabilecek.



Okul ve hastanelere ücretsiz su verilecek

Belediye ve bağlı idareler, mabetlerin yanı sıra eğitim kurumlarına, yurtlara, okul pansiyonlarına ve hastanelere de indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarına uygulanan su ve atık su tarife ücreti, tüketim miktarına bakılmaksızın sabit tarife ücreti olarak belirlenecek ve konutlar için belirlenen en düşük su ve atık su tarife ücretinin yüzde 50'den fazlasını geçemeyecek.

Belediyeler, temiz şebeke suyu hizmeti vermediği yerleşim yerlerindeki kamu kurumlarından ücret talep edemeyecek. Kamuya ait eğitim kurumları, yurtlar, okul pansiyonlar ve hastanelerden abonelik, açma kapama, bağlantı, teminat, güvence bedeli, katılma payı ve benzeri ad altında herhangi bir ücret talep edilemeyecek.

Plan ve Bütçe Komisyonu, tasarının görüşmelerine yarın devam edecek.