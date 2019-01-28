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PM üyeliğinden istifa eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan açıklama

PM üyeliğinden istifa eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp, Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır" dedi

PM üyeliğinden istifa eden CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'tan açıklama

CHP İzmir Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Sevda Erdan Kılıç, PM üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. 

Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, inandığı değerler adına İzmir seçmenine ve örgütüne karşı duyduğu sorumluluk gereği partideki PM üyeliğinden istifa ettiğini belirtti.

İstifasının kişi ya da ilçe odaklı olmadığını bildiren Kılıç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu istifam kişi ya da ilçe odaklı olmayıp,  Merkez Yürütme Kurulu Üyelerimizin 17 yıldır AK Parti iktidarına diz çökmeyen İzmir’e yaklaşımlarının yanı sıra İl Başkanı'nın, İzmir örgütü ile İzmir seçmeninin hassasiyetine karşı yeterince duyarlılık göstermemesinden kaynaklanmaktadır. Bundan sonra da inancımı ve irademi hiç baskıya yenik düşürmeden bütün enerjimi partimin başarısı için harcayacağımı ifade ediyor, 'martın sonu bahardır' diyorum. Kamuoyuna saygılarımla."


Kaynak: AA
Etiketler; #pm #chp #izmir #sevda erdan kılıç
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