PMYO 3 bin 250 polis alımı başvuruları başladı! İşte e-Devlet başvuru ekranı ve şartlar

Alımlara ilişkin başvuru tarihleri, e-Devlet başvuru ekranı, kontenjan dağılımı ve başvuru şartları netleşti.

Başvuru tarihleri ve başvuru şekli

Başvuru Tarihleri: 07 - 13 Ağustos 2026

Başvuru Yeri: Adaylar başvurularını Polis Akademisi'nin resmi internet adresi olan www.pa.edu.tr üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak gerçekleştirebilecek.

Ücret Uyarısı: Ön başvuru aşamasında sınav ücreti yatırılmayacaktır. Sınav aşamalarına katılmaya hak kazanan 10 katı aday belirlendikten sonra sınav ücreti hesap bilgileri ilan edilecektir. Ön başvuru sonuçları açıklanmadan yapılan ücret ödemeleri iade edilmeyecektir.

Kontenjan dağılımı

Erkek Adaylar: 2.560

Kadın Adaylar: 630

Şehit / Vazife Malulü Eş ve Çocukları: 60

Toplam: 3.250 Öğrenci

25. Dönem PMYO başvuru şartları neler?

Vatandaşlık ve Eğitim: T.C. vatandaşı ve lise veya dengi okul mezunu olmak.

YKS TYT Puan Şartı: 2026 YKS TYT puan türünden en az 250,000 ham taban puan almış olmak. (Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için taban puan en az 200,000 ham puandır.)

Yaş Şartı: 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 2001 - 01 Ekim 2008 tarihleri arasında doğmuş olmak).

Boy ve Kilo Şartı: Kadın adaylar için en az 162 cm, erkek adaylar için en az 167 cm boyunda olmak ve Beden Kitle İndeksi (BKİ) 18 ile 27 arasında bulunmak.

Sağlık ve Sicil: Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümlerine uygun olmak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak, silah taşımaya hukuki bir engeli bulunmamak.