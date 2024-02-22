Polat çifti hakkında karar çıktı! Çiftin hapis cezası belli oldu!
4 ayrı suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgasında karar çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit iddianamesini hazırladı. İşte detaylar...
Dilan Polat ve Engin Polat hakkında son dakika gelişmesi geldi. Kara para aklama ve vergi kaçırma gibi 4 ayrı suçtan tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat cezası belli oldu. Savcılık soruşturmayı tamamladı. Dilan Polat 8 yıl 4 ay, Engin Polat 11 yıla kadar hapsi istendi
Polat çifti hakkındaki son gelişme herkeste merak uyandırdı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan tutukluluk kararı verilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezası belli oldu. Çekmeköy’deki evinden gece vakti alınan Dilan Engin Polat çifti son durum belli oldu. Komşularıyla kavga edip adliyelik olan Polat çifti için savcılık soruşturması tamamlandı. Dilan Polat komşu kavgası ardından Dilan Polat’ın 8 yıl 4 ay, Engin Polat’ın 11 yıla kadar hapsi istendi. Peki, Dilan Polat çıktı mı bugün? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? İşte yanıtı..
4 ayrı suçtan tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşu kavgasında karar çıktı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ahmet Yiğit iddianamesini hazırladı. Bilindiği üzere olay 2 Haziran 2023 günü İstanbul Çekmeköy’de yaşandı. Lüks konutların olduğu sitede ikamet eden Engin Dilan Polat çifti doğum günü nedeniyle parti verdi. Dilan Polat eşi için yaptırdığı “Kapatın şehrin ışıklarını, kocam pasta üfleyecek” yazılarını panolara reklam verdi. Polat çiftinin evinde çok sayıda konuk olması nedeniyle park sorunu yaşandı.
Polat çiftinin evinin yanında ikamet eden komşu Metin A., Polatlara gelen araçların geçiş güzergahı üzerine park edildiği için arabasını koyacak yer bulamadığı için sokağa bıraktı.Engin Dilan Polat’ın partisinde konuk olan Songül S.’nin bebeği ateşlendi. Hastaneye gitmeye çalışan aile Metin A.’nın park ettiği araba nedeniyle evden çıkış yapamadı. Songül A., Polatların komşusu Metin A.’nın evine giderek arabasını çekmesini istedi. Komşu aracı çekmeyince Engin Polat devreye girdi.