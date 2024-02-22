Polat çifti hakkında karar çıktı! Çiftin hapis cezası belli oldu!

Polat çifti hakkındaki son gelişme herkeste merak uyandırdı. Haklarında kara para aklama ve vergi kaçırma başta olmak üzere 4 ayrı suçtan tutukluluk kararı verilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın cezası belli oldu. Çekmeköy’deki evinden gece vakti alınan Dilan Engin Polat çifti son durum belli oldu. Komşularıyla kavga edip adliyelik olan Polat çifti için savcılık soruşturması tamamlandı. Dilan Polat komşu kavgası ardından Dilan Polat’ın 8 yıl 4 ay, Engin Polat’ın 11 yıla kadar hapsi istendi. Peki, Dilan Polat çıktı mı bugün? Dilan Polat cezaevinden çıktı mı? İşte yanıtı..