Polat Çiftine 2. Tutuklama Kararı

Dilan ve Engin Polat için bir tutuklama kararı daha verildi. Bahçeşehir'de bir güzellik merkezinin kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada azmettirenlerin Polat çifti olduğu tespit edildi.

Polat Çiftine 2. Tutuklama Kararı
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Bahçeşehir'de bulunan bir güzellik merkezinin 1 Ekim günü motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında başka suçtan Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Dilan, Engin ve babası Sezgin Polat, ifadelerinin alınması için jandarma eşliğinde Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi.

Savcılıkça ifadeleri alınan 3 şüpheli, "Birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit suçuna azmettirme" suçundan tutuklanmaları istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.


Nöbetçi Hakim şüpheliler Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutuklanmasına karar verdi.

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