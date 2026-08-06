Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, Azerbaycan devlet haber ajansına konuştu

Türk medya heyetinin Azerbaycan ziyareti kapsamında Azertag'a konuşan Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, iki ülke arasındaki ortak stratejik hedeflere vurgu yaptı.

Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, Azerbaycan devlet haber ajansına konuştu
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Polemik Medya Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kılıç, Türk medya heyetinin Azerbaycan ziyaretine ilişkin Azerbaycan Devlet Haber Ajansı Azertag’a açıklamalarda bulundu.

Kılıç, heyetin işgalden kurtarılan bölgelerdeki yeniden imar ve kalkınma çalışmalarını yerinde görmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ziyaretin iki ülke arasındaki medya iş birliğine katkı sağlayacağını belirten Kılıç, Türkiye ve Azerbaycan medyasının koordineli çalışmasının gerekliliğini dile getirdi. 

''İKİ BAĞIMSIZ DEVLET OLARAK BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ''

İletişim alanındaki bağların güçlendirilmesinin ötesinde, iki ülkenin Güney Kafkasya ve Türk dünyasında ortak stratejik hedefler doğrultusunda da iş birliği yürüttüğü aktarıldı. Kılıç, Türkiye ve Azerbaycan’ın iki bağımsız cumhuriyet olarak geleceğe yönelik politikalarının ve stratejik çıkarlarının büyük ölçüde örtüştüğünü ifade etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Türk dünyasında sahip olduğu önemli siyasi tecrübenin altını çizen Kılıç, bu ortak hareket etme iradesinin bölgesel iş birliğini çok daha güçlü bir noktaya taşıyacağını belirtti. 

BÜYÜMEDEN RAHATSIZ OLANLARIN MANİPÜLASYON OYUNU

Bölgede her iki ülkeyi de hedef alan medya üzerinden yürütülen dezenformasyon ve manipülasyon girişimlerinin varlığına dikkat çekildi. Bu tür algı operasyonlarına karşı iki ülke medyasının son derece dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Kılıç, resmi bilgilendirme ağlarının sağlamlaştırılmasının şart olduğunu ifade etti.

Kılıç, “Azerbaycan’ın ve Türkiye’nin büyümesinden rahatsız olan insanların yaptığı manipülasyonlara karşı hem Azerbaycan medyası hem Türk medyası son derece dikkatli olmalı” ifadelerini kaydetti.

İki ülke arasındaki kardeşlik bağlarının yanı sıra stratejik ortaklığın da hayati önem taşıdığı hatırlatıldı. Kılıç, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak çıkarlarına ve bölgesel iş birliğine zarar verme ihtimali bulunan her türlü girişime karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini kaydetti.

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