Poligondan silah çalan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir atış poligonundan silah ve mühimmat çalan 16 yaşındaki çocuk hakkında karar verildi. Mahkeme hapis ve para cezasına hükmetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 10 Eylül 2025’te meydana gelen olayda, H.E. (16) arka kapıyı levye ile kırarak bir atış poligonuna girdi. Cam bölmede bulunan 2 tabanca ile yaklaşık 300 mermiyi alan H.E., olay yerinden uzaklaştı.

Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, dron destekli ve iz takip köpeklerinin kullanıldığı aramalar sonucunda H.E., çaldığı silah ve mühimmatla birlikte 3 gün sonra yakalandı. Şüpheli, savcılık ifadesinde ailesiyle sorun yaşadığını, babasının yanına gitmek istediğini ve kendisini korumak amacıyla silah aldığını belirtti. Poligonun kapısının kolay açıldığını ve içeride silah bulunduğunu bildiğini söyleyen H.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

H.E. hakkında açılan dava, Kahramanmaraş Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Karar duruşmasında pişman olduğunu belirten sanık, beraatını talep etti.

Mahkeme, “hırsızlık” suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına, “iş yeri dokunulmazlığını ihlal” suçundan ise 30 bin TL adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

